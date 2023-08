PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 5 août – Finale ATP Los Cabos

Mon pronostic : Tsitsipas gagne en deux manches contre De Minaur (1.86)

Stefanos Tsitsipas a l’occasion d’aller chercher un premier titre cette saison après déjà deux finales perdues. La première lors de l’Open d’Australie et ensuite à Barcelone. Le Grec est largement favori de cette finale à Los Cabos. Ici, il a battu John Isner, Nicolas Jarry puis Borna Coric alors que De Minaur, après des victoires faciles entre Mansouri et Tirante, a galéré face à Tommy Paul et Daniel Koepfer. La saison de l’Australien est plutôt intéressante tout de même grâce à un titre à Acapulco puis une finale au Queen’s. Toutefois, je pense que Tsitsipas va l’emporter facilement, en deux sets pour une cote de 1.86 !

