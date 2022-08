PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 5 août – WTA San Jose

Mon pronostic : Gauff bat Badosa en deux manches (2.10)

Cori Gauff est en train de s’affirmer de plus en plus en haut du tennis mondial. La toute jeune Américaine reste sur un succès autoritaire contre Naomi Osaka. Je pensais que la Japonaise allait pouvoir l’inquiéter mais la 11e à la WTA a été largement supérieure et m’a impressionné. La finaliste de Roland Garros n’est plus très loin de passer un vrai cap décisif dans sa carrière. L’état de forme est donc pour elle alors que Paula Badosa traverse une bien mauvaise passe. Le début de saison de l’Espagnol avait été intéressant mais depuis sa demi-finale à Indian Wells elle n’a plus fait grand-chose et ses performances ne sont pas dignes d’une 4e joueuse mondiale. Battue par Gauff à Doha cette année en deux sets, je vois le même scénario arriver cette nuit pour plus que doubler la mise.

