PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 5 avril WTA Charleston

Mon pronostic: Cornet s'impose contre Pera en trois manches (4.00).

Grand début du tournoi de Charleston ce lundi avec cette rencontre entre Bernarda Pera et Alizé Cornet. La 70e contre la 59e joueuse mondiale. La Française part avec un avantage puisqu’elle a remporté leur seul et unique face à face, c’était en 2017 à Guangzhou. Elle doit quand même se relancer après son échec au deuxième tour à Miami. C’était face à Petra Kvitova (6-0 6-4). Entre-temps, elle a eu le temps de bien se préparer physiquement. Contexte beaucoup plus compliqué pour l’Américaine qui n’a plus franchit le premier tour d’un tournoi depuis l’Open d’Australie. Mais cela reste une joueuse redoutable. C’est pourquoi je vous conseille de miser sur une victoire en trois manches d’Alizé Cornet contre Bernarda Pera!

