PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Éric Salliot du 5 juillet Wimbledon

Mon pronostic : Match en trois sets sans donner le nom de la gagnante (2.25) !

Début des huitièmes de finale ce lundi à Wimbledon avec une affiche pour le moins intéressante entre Ajla Tomljanovic et Emma Raducanu. La Britannique créer la sensation dans ce tournoi en atteignant la deuxième semaine de la compétition alors qu'elle a débuté sur le circuit WTA il y a moins d'un mois... Au tour précédent, la joueuse de seulement 18 ans a éliminé haut la main la Roumaine Sorana Cîrstea après un époustouflant second set et l'aide d'un public totalement acquis ! J'ai l'impression que le conte de fée peut encore se poursuivre mais son adversaire australienne est très solide et la pression pourrait être trop élevée... Je suis tenté de partir sur la victoire de Tomljanovic sans trop de certitudes. Il n'est pas impossible que Raducanu remporte la première manche. Je vous conseille donc de parier sur le match en trois sets sans donner le nom de la gagnante (2.25) ! Le premier set remporté par la Britannique est aussi intéressant mais pas cher payé (1.64) !

Pariez sur A. Tomljanovic - E. Raducanu ici !