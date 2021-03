PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 5 mars WTA Lyon

Mon pronostic: Kristina Mladenovic s'impose contre Paula Badosa Gibert (1.88).

Début des quarts de finale à Lyon ce vendredi avec cette rencontre entre Kristina Mladenovic et Paula Badosa Gibert. La 53e contre la 73e joueuse au classement WTA. Attention à l’Espagnole qui a déjà battu Stefanie Vogele et Harmony Tan depuis le début de ce tournoi. Mais la Française semble vraiment en grande forme en ce moment. Elle s’est déjà imposée face à Margarita Gasparyan et Mihaela Buzarnescu. Je suis convaincu qu’elle est capable d’atteindre le dernier carré de ce tournoi! C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un succès de Kristina Mladenovic contre Paula Badosa Gibert!

