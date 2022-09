PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 5 septembre - US Open

Mon pronostic : R. Nadal bat F. Tiafoe mais perd le premier set (4.80) !

Il me semble que ce huitième de finale sera plus difficile que prévu pour Rafael Nadal ! L'homme aux vingt-deux titres du Grand Chelem sort d'une rencontre maîtrisée contre Richard gasquet et il s'attaque ce soir à l'un des chouchous de Flushing Meadows : France Tiafoe. L'Américain, présenté pendant son adolescence comme un futur numéro un mondial, a gagné en régularité et il réalise un bon début de quinzaine (aucun set perdu). L'Espagnol aime bien monter en puissance dans ses matches et parfois il met du temps à trouver le bon ryhtme. Je me dis que Tiafoe pourrait bien en profiter donc je mise sur une victoire de Nadal mais avec un premier set remporté par le vingt-sixième joueur mondial (4.80) !

