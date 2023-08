PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Éric Salliot du 6 août - Washington ATP

Mon pronostic : Evans bat Griekspoor (2.05)

Voilà une finale que personne ne pouvait prévoir ! En effet, aucun Américain n'est parvenu à se hisser à l'ultime stade de ce tournoi local. Surtout, cette semaine marque la renaissance de Daniel Evans ! Le Britannique restait sur un bilan famélique de 8 défaites lors de ses 10 derniers duels. Des performances terribles qui sont désormais derrière lui. Evans est absolument époustouflant à Washington, éliminant coup sur coup Tiafoe et Dimitrov. Son jeu à l'ancienne et son revers slicé font des ravages sur le ciment américain. Evidemment, rien ne sera facile contre un Tallon Griekspoor auteur d'une très belle année. Le Néerlandais a déja gagné deux tournois, à Pune et S-Hertogenbosh'. Vainqueur de Taylor Fritz au tour précédent, il aborde cette finale en pleine confiance. Malgré tout, je crois en la belle histoire pour Evans qui est sur un nuage et qui pourrait bien aller chercher le plus beau titre de sa carrière.

Mon pari de folie : Evans bat Griekspoor en trois sets (4.10)

