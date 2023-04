PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 6 avril – ATP Estoril

Mon pronostic : Halys bat Bautista (2.25)

Après un très bon tournoi à Miami, Quentin Halys est parvenu à bien négocier la transition sur la terre battue en s’imposant sans trembler face à Nuno Borges. Le Français, 80e à l’ATP, joue vraiment très bien depuis quelques temps avec notamment un gros service alors que Bautista st sur la pente descendante. L’Espagnol n’a pas gagné un match à Indian Wells et à Miami, étant battu à chaque fois par Emil Ruusuvuori. Depuis l’Open d’Australie, il n’a gagné qu’une seule rencontre sur six disputées. Je pense que Quentin Halys a un coup à faire aujourd’hui pour plus que doubler la mise.

