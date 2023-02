PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 6 février - ATP Montpellier

Mon pronostic : Gasquet et Lestienne passent le premier tour de Montpellier (2.00) !

Belle programmation aujourd'hui à l'Open Sud de France ! Richard Gasquet, la star locale, affronte le jeune français Arthur Fils, 163ème joueur mondial. Le Biterrois a eu le temps de digérer sa défaite d'entrée à l'Open d'Australie et il voudra briller devant sa famille et son public. Je vois un match disputé mais je pense qu'il fera la différence. Constant Lestienne, lui, sera opposé au fantasque géorgien Nikoloz Basilashvili. Je me dis que la variation des coups de notre magicien va perturber son adversaire plutôt adepte des coups à plat. Je tente donc le doublé tricolore : Gasquet et Lestienne qui passent le premier tour (2.00) !

