PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 6 juillet Wimbledon – ¼ de finale

Mon pronostic : victoire de Jabeur face à Sabalenka (2.10)

Très beau match à suivre pour ce quart de finale à Wimbledon. Sabalenka s’est libérée en atteignant enfin les quarts de finale d’un Grand Chelem. Cela va lui faire du bien. Cependant on connaît son jeu tout en puissance et en force. Tout le contraire de celui de la Tunisienne. La 24e joueuse à la WTA a beaucoup de toucher. Elle a une variété folle qui pourrait déplaire fortement à la 4e mondiale. Ons sert et retourne très bien. Je pense qu’elle peut aller loin lors de ce tournoi. Son tableau de chasse est impressionnant avec des succès sur Swiatek, Muguruza ou encore Vénus Williams. Elle est outsider mais je tenterais le gros coup en jouant la victoire de Jabeur pour plus que doubler la mise (2.10) !

