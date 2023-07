PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 6 juillet

Mon pronostic : Andy Murray bat Stefanos Tsitsipas (1.76)

Ce n'est pas un match facile à pronostiquer, mais au niveau de la fraîcheur physique, le Britannique a l'avantage. Il y a deux jours, il a tranquillement battu son compatriote Ryan Peniston en trois sets, alors que Stefanos Tsitsipas a eu beaucoup de mal à se défaire de Dominic Thiem hier dans un match, qui a fini en cinq sets et très tard. De plus, le programme du Grec est démentiel. Il est engagé sur le tableau simple, sur le mixte avec sa compagne Paula Badosa et sur le double avec son frère Petros. Je ne sais pas comment il va faire pour rentrer tout ça dans son agenda. Stefanos Tsitsipas n'a également jamais joué sur le court central, ce qui peut être une expérience compliquée, surtout lorsque l'on joue contre Sir Andy Murray, qui connait parfaitement le gazon de Wimbledon. Je vois une victoire du Britannique.

Pariez ici sur Murray-Tsitsipas !