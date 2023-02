PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 7 février - ATP Montpellier

Mon pronostic : Benjamin Bonzi élimine Lorenzo Sonego (1.92) !

Benjamin doit être ravi de pouvoir enfin rejouer devant un public français ! Après un début de saison réussi, grâce notamment à ce troisième tour à l'Open d'Australie, le quarante-deuxième joueur mondial est passé à côté de son match de Coupe Davis contre le modeste hongrois Zsombor Piros. J'espère qu'il aura digérer pour se débarrasser de Lorenzo Sonego, 56ème à l'ATP qui n'a plus joué depuis l'Open d'Australie. La seule confrontation entre les deux joueurs a été remportée par Benjamin l'an dernier à Indian Wells. Je mise donc sur la victoire de Bonzi (1.92) et je conseille aux plus joueurs de miser sur un succès en trois manches

Pariez sur Bonzi - Sonego ici