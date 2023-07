PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 7 juillet - WTA Wimbledon

Mon pronostic : Caroline Garcia bat Marie Bouzkova en trois sets (3.90)

C'est un match très compliqué ! Surtout lorsque l'on voit la performance de Caroline Garcia hier face à Leylah Fernandez. La Lyonnaise s'en est sortie de justesse face à la Canadienne au super tie-break après plus de 2h30 de jeu. Depuis 2023, elle vit une première partie de saison compliquée, avec des désillusions, notamment à Roland-Garros il y a un mois. Mais cette victoire au courage hier va lui donner de la force pour espérer continuer son aventure à Wimbledon. Elle doit se méfier de Marie Bouzokva, facile vainqueur d'Anett Kontaveit hier, et, surtout, tombeuse de la Française l'an dernier sur le gazon londonien. Pour prendre sa revanche, elle devra faire le match parfait. Compte tenu de la difficulté de l'adversaire, je pense que cette rencontre ira en trois sets, et, depuis 2018, lorsque la Française va au troisième set sur herbe, elle finit toujours par gagner (13 matchs, 13 victoires).

