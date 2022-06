PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 7 juin – ATP Stuttgart

Mon pronostic : Humbert bat Rinderknech en trois manches (3.30)

Les six premiers mois de la saison 2022 d’Ugo Humbert sont catastrophiques avec seulement cinq succès pour quatorze défaites ! Le jeune Français espère beaucoup de la tyournée sur gazon lui qui avait remporté le titre à Halle l’année dernière, signant la meilleure performance de sa carrière. Il a donc beaucoup de points à défendre et doit retrouver son niveau. Ce àpremier tour ne sera pas facile à aborder face à un compatriote. Rinderknech, éliminé au premier tour à Roland Garros, est allé dans la foulée disputer un Challenger à Poznan en Pologne qu’il a remporté. Une bonne manière de reprendre confiance. La transition sera difficile entre la terre battue et le gazon et c’est pour cela que je miserais sur un succès de Humbert. Cependant la qualité de service de son adversaire pourrait lui poser des problèmes. Je joue donc ce succès en trois manches (3.30) !

Pariez sur Humbert – Rinderknech ici !