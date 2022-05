PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 7 mai – Masters Madrid

Mon pronostic : Djokovic bat Alcaraz (1.78)

Après Nadal, c’est Djokovic qui se dresse sur la route d’Alcaraz. Personne n’a réussi à battre les deux monstres sur terre battue en deux rencontres consécutives. C’est donc une nouvelle montagne que devra gravir l’Espagnol. Il a été impressionnant hier face à son idole qu’il a réussi à battre après deux défaites. L’émotion était intense et cela pourrait lui jouer des tours pour aujourd’hui. Djokovic lui n’aura pas de problèmes physiques après avoir facilement battu Hurkacz en deux manches et 1h22 de jeu. Je pense que le Serbe, numéro un mondial, sait à quoi s’attendre et va profiter de son expérience pour battre Alcaraz. Je ne me mouillerais pas sur un scénario et vous conseille donc la cote sèche (1.78) !

Pariez sur Djokovic – Alcaraz ici !