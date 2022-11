PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 7 novembre - Masters féminin

Mon pronostic : Caroline Garcia bat Aryna Sabalenka en trois sets (4.20) !

La Lyonnaise entre dans l'histoire ! Caroline Garcia, 29 ans, deviendra la nuit prochaine la troisième joueuse tricolore à atteindre la finale du Masters après Mary Pierce et Amélie Mauresmo. Garcia réalise un tournoi époustouflant et sa demi-finale remportée contre Maria Sakkari me laisse penser qu'elle peut s'imposer contre Aryna Sabalenka. La joueuse biélorusse a créé la sensation hier en sortant Iga Swiatek, grandissime favorite, en trois manches. Garcia et Sabalenka se sont déjà croisées quatre fois sur le circuit, il y a égalité parfaite dans les confrontations mais c'est la Française qui a remporté le dernier duel cet été à Cincinnati. Il faut donc mettre une grosse pièce sur la victoire de Caro (2.00) et je vous conseille même d'aller miser sur un succès en trois manches (4.20) !

Pariez sur Sabalenka - Garcia ici