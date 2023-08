PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 8 août - Toronto ATP

Mon pronostic : Jarry bat Humbert en deux sets (2.45)

Je suis plutôt inquiet pour Ugo Humbert. Le Français réalise de très belles choses sur le ciment nord-américain mais il a été contraint de renoncer à disputer son quart-de-finale à Washington contre Dimitrov. Diminué physiquement, il a, de plus, hérité d'un tirage au sort défavorable alors qu'il débute ce tournoi de Toronto en affrontant Nicolas Jarry. Le Chilien est un excellent joueur sur dur et sert extrêmement bien. Très technique en plus d'être un grand athlète, je le vois profiter des faiblesses de son adversaire pour imposer sa cadence et ne pas le laisser respirer. S'il y parvient, il y a fort à parier que Jarry s'impose en deux manches.

