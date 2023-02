PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 8 février – ATP Montpellier

Mon pronostic : Fils prend au moins un set à Bautista–Agut (1.90)

Après son exploit face à Richard Gasquet, Arthur Fils a confirmé ses bonnes sensations et progresse semaine après semaine. A seulement 18 ans, on a vu qu’il était solide des deux côtés, que ce soit en coup droit ou en revers. Bien entouré, il est tout à fait capable de se montrer dans un grand jour. Il n’a rien à perdre face au 24e mondial, tête de série n°4 ici à Montpellier. Bautista-Agut n’a pas joué depuis trois semaines et son huitième de finale perdu face à Tommy Paul à l’Open d’Australie. Le temps qu’il prenne ses marques, je pense que Fils est tout à fait capable de lui poser de sérieux problèmes et je miserais sur le fait que le Français prenne au moins un set pour presque doubler la mise.

Pariez sur Fils – Bautista-Agut ici !