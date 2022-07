PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Éric Salliot du 8 juillet – ATP Wimbledon

Mon pronostic : Norrie gagne un set face à Djokovic (2.20)

Novak Djokovic fait évidemment figure d’immense favori aujourd’hui. Sextuple vainqueur du tournoi et triple tenant du titre, il affronte un adversaire qui va disputer la première demi-finale de Grand Chelem de sa carrière. Je pense pourtant que Cameron Norrie a toutes les armes pour embêter le Serbe. Conscient de ses lacunes, il cherche à les compenser par un travail athlétique énorme ! De fait, il est actuellement l’un des joueurs les plus forts du circuit sur le plan physique, tout en pratiquant un très beau tennis. De quoi envisager un match long face à son rival du jour dans un court central qui sera bouillant. Le Britannique pourrait ainsi en profiter pour lui faire mal et même gagner au moins un set. Un pari coté à 2.20.

Mon MyMatch de folie : Djokovic gagne en 4 sets avec un tie break dans le match (5.90)

