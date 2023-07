PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 8 juillet - Wimbledon ATP

Mon pronostic : Berrettini bat Zverev (2.10)

Nous avons enfin retrouvé Matteo Berrettini ! Il y a moins d'un mois, l'Italien quittait les courts de Stuttgart en larmes, sèchement battu par son compatriote Lorenzo Sonego. Il faut dire que le chemin est long et extrêmement difficile depuis son forfait à Wimbledon l'année dernière, alors qu'il faisait partie des favoris. Mais de blessures en contre-performances, le 38e mondial semble enfin avoir eu le déclic dans cette compétition qui lui tient tant à coeur. Il a d'abord pris sa revanche sur Sonego lors du premier tour avant de s'imposer solidement contre De Minaur en trois sets. Sa qualité de revers me laisse penser que Zverev va souffrir aujourd'hui. L'Allemand retrouve toujours plus ses sensations depuis sa grave blessure subie à Roland-Garros en 2022. Mais il manque encore de constance et a parfois ces trous d'air qui l'empêchent de franchir à nouveau ce cap. Je pense ainsi que Berrettini va prolonger son aventure britannique.

Mon pari de folie : Berrettini gagne en 4 ou 5 sets avec un tie break dans le match (3.10)

