PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 8 juillet WTA Wimbledon

Mon pronostic : victoire de Sabalenka en deux manches face à Pliskova (1.96)

Pour cette deuxième demi-finale, la Biélorusse part largement favorite. Sabalenka a enfin passé un cap en atteignant pour la première fois de sa carrière les quarts de finale d’un Grand Chelem. Face à Ons Jabeur, elle m’a impressionné. La Tunisienne, qui réalisait une très bonne quinzaine, n’a pas existé et on a vu la 4e mondiale jouer à un très gros niveau. Son jeu d’ailleurs est tout en prise de risque. Si elle craque mentalement, on pourrait la voir arroser les bâches. Cependant, elle me paraît tellement en confiance que je la vois sortir un gros match encore aujourd’hui. Pliskova est très forte sur ce tournoi. Elle n’a pas perdu un set depuis le début mais je ne pense pas qu’elle saura défendre face aux coups de butoir de Sabalenka. C’est pourquoi je jouerais le succès de la Biélorusse en deux sets pour faire gonfler la cote (1.96) !

Pariez sur Pliskova – Sabalenka ici !