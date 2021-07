PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 8 juillet WTA Wimbledon

Mon pronostic : victoire de Barty face à Kerber et plus de 21,5 jeux dans la rencontre (2.65)

Cette première demi-finale est très intéressante. Elle est, certes, déséquilibrée au niveau des cotes mais elle me paraît plus serrée qu’on ne l’imagine. Barty est logiquement favorite de cette rencontre. La numéro un mondial a tout pour continuer à dominer le tennis féminin. Son jeu est complet, elle adore varier, sait jouer sur toutes les surfaces. C’est un réel plaisir que de la voir évoluer. Elle réalise, pour le moment, un tournoi parfait mais a toujours rencontré des joueuses loin de son niveau. Cette fois, il lui faudra être solide contre Kerber. L’Allemande sait gagner à Wimbledon. Ses deux derniers tours ont été parfaits. Je pense qu’elle va embêter l’Australienne aujourd’hui même si je ne la vois pas gagner pour autant. Je vous propose donc de jouer la victoire de Barty avec plus de 21,5 jeux dans la rencontre pour une très belle cote de 2.65 !

