PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 8 juin ATP – Roland-Garros

Mon pronostic : victoire de Zverev en quatre sets face à Davidovich Fokina (3.35)

Très belle rencontre à suivre à partir de 16h. Zverev, après un premier tour difficile face à Otte, a mis la machine en route pour enchaîner trois victoires faciles contre Safuillin, Djere et Nishikori. Le match contre le Japonais a été expéditif. Il a un coup à faire dans ce tournoi avec une partie de tableau exemptée des « anciens ». L’Allemand a gagné les deux confrontations qui l’ont opposé à l’Espagnol. C’était en fin d’année dernière à l’US Open et à Cologne. Davidovich Fokina a connu des matches compliqués en première semaine à Roland-Garros. Il lui a fallu cinq manches face à Van De Zandschulp et surtout contre Ruud. Le 46e joueur mondial est sorti vainqueur au terme d’une rencontre exceptionnelle face au Norvégien. Je pense qu'il va poser des problèmes à Zverev même si je vois l'Allemand s'imposer. Je vous conseille donc le succès du numéro 6 mondial en quatre sets pour une cote de 3.35 !

