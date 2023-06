PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 8 juin – WTA Roland Garros ½ Finale

Mon pronostic : Muchova bat Sabalenka (3.60)

On pourrait bien assister à une immense surprise sur le Philippe Chatrier pour cette première demi-finale. Alors oui Sabalenka a été impressionnante durant toute cette quinzaine et même durant toute la saison avec déjà un titre du Grand Chelem en Australie. Mais attention ! Karolina Muchova est typiquement le genre de joueuse capable de lui poser d’énormes problèmes. La Tchèque est capable de varier, de slicer, de pousser la Biélorusse à plier les jambes et à se déplacer pour pas qu’elle ne puisse développer sa puissance. La 43e mondiale l’a prouvée en sortant Sakkari au premier tour. Elle n’est pas à ce stade de la compétition par le fruit du hasard. Pour moi elle est une « Roger Federer » réincarnée. Plus sérieusement, s’il y a un coup à jouer sur ce dernier carré, il est sur cette rencontre et c’est pour cela que je vous propose cette très belle cote !

