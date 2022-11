PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 8 novembre - Next Gen Finals

Mon pronostic : Musetti bat Tseng en quatre sets (3.35) !

Soyons clairs : ce tournoi de fin d'année est très compliqué à pronostiquer ! Les Next Gen Finals opposent les meilleurs jeunes du circuit pendant une semaine à Milan. Les règles de jeu sont modifiées pour l'occasion : matches en trois sets gagnants, sets de quatre jeux et mort subite à 40-40 ! Lorenzo Musetti, vingt-troisième joueur mondial, est le grandissime favori et voudra briller devant ses supporters avant des vacances bien méritées. L'Italien affronte le Taiwanais Chun Hsin Tseng, spécialiste de terre battue et capable de prendre feu en quelques jeux. Je mise évidemment sur un succès de Musetti mais je le joue vainqueur en trois sets car on peut vite perdre une manche dans ces conditions si particulières (3.35) !

