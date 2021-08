PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 9 août ATP Toronto

Mon pronostic : victoire de Tomljanovic face à Ferro en trois manches (3.70)

La période est difficile pour Fiona Ferro qui n'a gagné que trois de ses dix derniers matches. On sait bien que sa surface de prédilection est la terre battue mais elle a en face d'elle une joueuse qui ne joue pas très bien sur dur non plus. L'Australienne a obtenu son meilleur résultat cette saison à Wimbledon avec un quart de finale. Depuis elle n'a remporté que deux rencontres sur les quatre qu'elle a disputées. Cependant la 50e mondiale part avec un avantage psychologique important. Elle mène trois à zéro dans les confrontations face à la Française qui n'a jamais réussi à lui prendre un set. Je vois Tomljanovic l'emporter mais je ne m'attends pas, cette fois, à une rencontre à sens unique. Fiona a tout de même passé un tour à Tokyo. Je pense qu'elle pourrait gratter une manche. Je vous propose donc le succès de Tomljanovic en trois sets pour une très belle cote de 3.70 !

