PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 9 avril ATP Cagliari

Mon pronostic: Djere s'impose contre Musetti (2.00).

Suite du tournoi de Cagliari ce vendredi avec cette rencontre entre Lorenzo Musetti et Laslo Djere. Le 90e contre le 57e joueur au classement ATP. Attention au Serbe qui a remporté leur seul et unique face à face, c’était l’année dernière en Sardaigne. Depuis le début de ce tournoi il s’est imposé facilement contre Millman et Gaio. Méfiance parce que Musetti est lui aussi en très grande forme. Mais il a laissé beaucoup d’énergie hier lors de son succès en trois sets contre Evans. C’est pourquoi je vous conseille de miser sur une victoire de Laslo Djere contre Lorenzo Musetti!

