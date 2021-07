PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Éric Salliot du 9 juillet - Wimbledon - 1/2 finale

Mon pronostic : Hubert Hurkacz bat Matteo Berrettini (2.90) !

Tombeur de Roger Federer et de Daniil Medvedev aux deux derniers tours de Wimbledon, Hubert Hurkacz est dans une forme olympique. Après avoir renversé le Russe en 5 sets en huitième (ses deux seuls sets concédés dans le tournoi), le Polonais a littéralement balayé le Suisse en quart de finale, lui qui faisait figure de favori pour la victoire finale avec Djokovic... Vraiment impressionnant. Je ne l'imagine donc pas chuter dans cette demi-finale largement à sa portée, même s'il n'est pas favori. Matteo Berrettini est en effet mieux classé et n'a concédé qu'une seule manche, c'était au tour précédent contre Auger-Aliassime. Mais c'est ce match qui me fait douter, l'Italien a eu quelques passages à vide et a réalisé énormément de fautes directes... Plutôt inquiétant quand on compare avec le match de son adversaire du jour face à Roger ! Les deux premiers sets seront importants. Je vous propose donc de parier sur la victoire d'Hubert Hurkacz contre Matteo Berrettini pour tripler la mise (2.90) !

