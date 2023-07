PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 9 juillet – Wimbledon ATP

Mon pronostic : Djokovic bat Hurkacz en 4 sets avec au moins un tie break dans le match (4.00)

Je pense que Novak Djokovic va vivre un match assez difficile aujourd’hui. Le Serbe est en mission pour gagner le Grand Chelem calendaire et part plus que largement favori pour ce duel. Il faut dire qu’il n’a plus perdu sur le court n°1 de Wimbledon depuis plus de 10 ans et que sa dernière défaite sur herbe remonte à juin 2018. Mais lors de chacun des tours précédents, Djoko a été poussé au tie break. Et Hubert Hurkacz n’a toujours pas concédé son jeu de service depuis le début du tournoi. Demi-finaliste en 2021, Le Polonais est vrai bon joueur de gazon. S’il devrait finir par subir la foudre du Joker, je suis convaincu qu’il lui fera mal et qu’il est largement capable de gagner une manche.

Pariez sur Hurkacz – Djokovic ici !