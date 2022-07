PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 9 juillet – WTA Wimbledon

Mon pronostic : Rybakina bat Jabeur (2.25)

Il faut dire que Rybakina est impressionnante depuis le début de ce tournoi. Sa saison jusque-là avait été quelconque mais la Kazakhe d’adoption a servi le feu pour se hisser jusqu’en finale. Elle a profité du match très moyen de Simona Halep pour s’imposer en deux manches contre la favorite du tournoi. Cette fois il faudra de nouveau être très bonne pour battre Jabeur, mais la Tunisienne pourrait être tétanisée par l’enjeu. Elle sait qu’elle peut marquer l’histoire. Elle ne cesse de repousser les limites. Elle va jouer une rencontre pour soulever le trophée qu’elle désire le plus. Je me dis que cela pourrait profiter à Rybakina et je mise donc sur son succès pour une cote de 2.25 !

Pariez sur Rybakina – Jabeur ici !