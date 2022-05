PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 9 mai – Masters Rome

Mon pronostic : Fognini bat Thiem (1.58)

C’est la plus belle affiche de ce premier tour ici à Rome. Fabio Fognini est redescendu à la 56e place mondial et n’est plus aussi impressionnant que dans le passé. Cependant, il est toujours capable de bien jouer sur terre battue comme il l’a fait il y a quelques semaines à Belgrade avec une demi-finale perdue contre Rublev. Sur Ocre il a également atteint le dernier carré à Rio de Janeiro où il s’est incliné face à Carlos Alcaraz. Cette fois l’adversaire ne sera pas aussi coriace. Dominic Thiem revient tout juste de blessure et a perdu énormément de confiance. On le voit dans ses résultats avec quatre défaites en autant de rencontres disputées cette année contre Cachin, Millman, Bonzi et Murray. Je ne pense pas qu’il gagnera aujourd’hui et je vous conseille donc le succès de l’Italien pour une cote de 1.58 !

Pariez sur Fognini – Thiem ici !