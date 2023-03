PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 9 mars – ATP Indian Wells

Mon pronostic : Thiem bat Mannarino (1.90)

C’est lors de sa dernière confrontation contre Adrian Mannarino que Dominic Thiem s’était blessé au poignet à Majorque. Une blessure qui a changé toute sa carrière. L’Autrichien ne s’est jamais remis de cette mésaventure et est très loin du niveau qui était le sien il y a quelques saisons. Je pense que l’actuel 102e mondial, va vouloir, non pas prendre sa revanche, mais gagner pour, pourquoi pas, renverser le destin. Mannarino a tout de même des qualités avec sa patte gauche qui peut faire des ravages. Cependant, la surface me paraît bien lente et cela devrait plutôt favoriser Thiem (1.90) !

