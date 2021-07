PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot Jeux Olympiques - Finale

Mon pronostic : victoire de Zverev face à Kachanov en deux manches (1.80)

Qui remportera la médaille d'or ? Zverev a réussi un exploit monumental en demi-finale en éliminant le numéro un mondial Novak Djokovic. On a rarement vu l'Allemand sentir aussi bien la balle. Il faudra voir comment Sasha va gérer cet exploit mentalement. Ce serait très difficile pour lui s'il venait à perdre cette finale. Il faudra se méfier car Kachanov a gagné les deux derniers matches qui les ont opposés à Bercy en 2018 et à Montréal en 2019. Il a été très solide lors de ce tounoi olympique en battant Carreno-Busta, Humbert ou encore Schwartzman. Je pense tout de même que Zverev part avec un gros avantage et devrait s'imposer. Pour faire gonfler la cote je vous propose de miser sur la victoire du numéro 5 mondial en deux sets (1.80) !

