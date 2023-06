PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Éric Salliot sur Alcaraz – Djokovic – ATP Roland Garros ½ Finale

Mon pronostic : Alcaraz bat Djokovic en 4 sets (3.75)

C’est le choc des titans ! Carlos Alcaraz se montre décidément toujours plus impressionnant à Roland-Garros. L’Espagnol n’a fait qu’une bouchée de Stefanos Tsitsipas au tour précédent, malgré un troisième set beaucoup plus disputé qui ne l’a absolument pas fait douter. Mais il sait très bien que Novak Djokovic va lui rendre coup pour coup cet après-midi. Car le Serbe a toujours réponse à tout et aime les duels à rallonge. S’il a connu un petit retard à l’allumage contre Karen Khachanov, il a fait le travail nécessaire pour se faciliter la tâche et s’imposer avec la manière. J’ai tout de même tendance à penser qu’Alcaraz sera avantagé par les conditions de jeu, avec une belle météo aujourd’hui qui favorisera la lourdeur de ses coups. Le numéro 1 mondial devrait ainsi s’en sortir, non sans mal, en concédant une manche au Joker.

Mon MyMatch de folie : Djokovic gagne le premier set au tie break et Alcaraz gagne en 4 manches (27)

