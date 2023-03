PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot sur l'ATP de Dubaï

Mon pronostic : Medvedev bat Djokovic (2.80)

Quelle affiche pour cette demi-finale du tournoi de Dubaï ! Les deux hommes sont dans une forme extraordinaire depuis plusieurs semaines et sont, sans conteste, les deux meilleurs joueurs depuis le début de l'année 2023. Novak Djokovic, récemment redevenu numéro 1 mondial, reste sur une série impressionnante de 16 victoires de suite, alors que le Russe est sur une dynamique incroyable avec douze victoires d'affilé. Le Serbe mène 9-4 dans les confrontations entre les deux hommes, avec même quatre victoires de suite depuis la finale de l'US Open en 2021. Mais de l'autre côté, la machine Medvedev est totalement repartie depuis cette défaite face à Korda à l'Open d'Australie. Sur dur, il n'a pas beaucoup d'équivalents sur le circuit. Ça va être le plus gros test pour Novak Djokovic et je pense que le Russe est capable de créer la surprise. Je joue une victoire de Daniil Medvedev !

Pariez ici sur Djokovic-Medvedev !