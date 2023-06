PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot sur Ruud – Zverev – ATP Roland Garros ½ Finale

Mon pronostic : Ruud bat Zverev (1.96)

Voilà un duel particulièrement équilibré. Et je dois dire que Casper Ruud est vraiment surprenant. Le Norvégien n’était vraiment pas au top à l’approche de la compétition mais se montre toujours aussi solide. Il a pourtant dû gérer des matches pièges contre Jarry et Rune mais il est toujours parvenu à s’imposer avec une réelle solidité et prouve qu’il faut vraiment compter sur lui dans les tournois du Grand Chelem. En face, Alexander Zverev est lui aussi de retour dans le dernier carré, un an après avoir dû abandonner contre Rafael Nadal suite à sa terrible blessure. Mais l’’Allemand a tout de même connu un parcours plus facile, sans une réelle victoire référence. Ça ne lui enlève en aucun cas le mérite, alors que le 27e joueur mondial a vécu une année galère et a dû se redécouvrir pour retrouver un tel niveau. Cependant, ça ne sera pas suffisant, selon moi, contre un adversaire aussi solide, qui aime les duels à rallonge. Je vois ainsi Ruud s’imposer et atteindre sa troisième finale de Grand Chelem en 12 mois.

Mon pari de folie : Ruud gagne en 5 sets (5.40)

