PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot – WTA Strasbourg ½ Finale

Mon pronostic : Svitolina bat Burel en trois manches (3.80)

Clara Burel va entrer dans le top 100 grâce à sa victoire contre Bernarda Pera en quart de finale. La Française nous offre un super parcours ici, à Strasbourg. Elle a sorti Cirstea et Kanepi lors des tours précédents et pourrait poser beaucoup de problèmes à Elena Svitolina. L’Ukrainienne sort d’un très bon match contre Gracheva. La jeune maman n’a repris la compétition qu’au début du mois d’avril et elle impressionne. Elle a forcément dû se réathlétiser et c’est gagnant. Si elle continue à maintenir ce niveau-là, elle va vite revenir dans le haut du panier. La seule interrogation reste l’enchaînement des rencontres. C’est pour cela que je pense qu’elle pourrait subir un petit coup de mou dans ce match. Je vous propose donc de miser sur son succès en trois sets pour une cote de 3.80 !

