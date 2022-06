PRONOS PARIS RMC Le pari tennis de Christophe Paillet du 18 juin - ATP QUEEN'S

Mon pronostic : Berrettini s'impose en deux sets face à Van De Zandschulp (1.80)

C'est un duel qui me paraît assez déséquilibré. Matteo Berrettini est vraiment l'un des meilleurs joueurs du circuit sur gazon. L'Italien n'a, en effet, perdu qu'un seul de ses dix-neuf derniers matches sur cette surface. Tenant du titre et finaliste à Wimbledon l'année dernière, défait en quatre sets par Novak Djokovic, son début de saison sur herbe se passe pour l'instant excellemment bien avec sept succès en autant de duels, remportant ainsi le tournoi de Stuttgart. Entre un service énorme et des coups surpuissants, je ne vois pas comment son adversaire du jour pourrait tenir la cadence. Botic Van De Zandschulp réalise pourtant un tournoi très sérieux mais se montre beaucoup plus irrégulier sur le moyen terme. Sans match référence, le Belge ne parvient pas à franchir ce pallier qui lui permettrait de rivaliser avec les meilleurs. Il s'était d'ailleurs incliné en trois sets l'année dernière, à Wimbledon, face à son rival du jour. Je ne le vois pas en gagner un aujourd'hui et miserais donc sur un succès de Berrettini en deux manches. Un pari coté à 1.80.

