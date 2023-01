PRONOS PARIS RMC Le pari tennis de Christophe Paillet du 27 janvier – Open d’Australie Finale Dames

Mon pronostic : Sabalenka bat Rybakina (1.78)

Pour cette finale je donnerais l’avantage à Aryna Sabalenka. La Biélorusse est dans une forme éblouissante depuis le début de l’année avec dix victoires en autant de rencontres. La 5e mondiale a remporté le tournoi Adélaïde avant d’enchaîner ici à Melbourne avec six matches sans concéder le moindre set face à Martincova, Rogers, Mertens, Bencic, Vekic et Linette. Je pense qu’elle a passé un cap en se qualifiant enfin en finale après trois échecs en demies de Grand Chelem dans sa carrière. De plus elle mène 3-0 dans les confrontations face à Rybakina. Je miserais donc sur la victoire finale de Sabalenka pour une cote de 1.78 !

Pariez sur Rybakina – Sabalenka ici !