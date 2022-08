PRONOS PARIS RMC Le pari tennis de Christophe Paillet du 30 août – US Open

Mon pronostic : Musetti bat Goffin (2.15)

Très beau duel à suivre pour ce premier tour à l’US Open. David Goffin a eu du mal à confirmer après son très bon Wimbledon où il a atteint les quarts de finale battu par Norrie. Le Belge n’est pas parvenu à passer les premiers tours à Washington, Montréal, Cincinnati puis Winston Salem. Difficile donc de croire en lui pour ce duel face à l’Italien d’autant que la cote de Musetti est beaucoup plus intéressante. Le 30e mondial reste sur deux défaites face à Gasquet et Coric mais réalise une saison bien meilleure que celle de Goffin. Il a notamment remporté son plus beau titre à Hambourg sur un ATP 500 et est capable de bien jouer sur dur. Je le vois gagner aujourd’hui pour plus que doubler la mise (2.15) !

