PRONOS PARIS RMC Le pari tennis de Christophe Paillet du 31 août – US Open

Mon pronostic : Garcia bat Kalinskaya et moins de 21 jeux (2.00)

Caroline Garcia est la joueuse la plus en forme du circuit avec une série de neuf victoires consécutives. Elle avait la pression lors de son premier tour face à Rakhimova mais la Lyonnaise a parfaitement su gérer ses émotions pour dérouler son tennis et s’imposer en deux manches. Elle fait partie des favorites pour remporter le titre et je ne pense pas la voir sortir dès le 2e tour. Attention tout de même à Kalinskaya qui a très bien joué sur le ciment nord-américain en ne perdant que deux rencontres pour six victoires dont une lors de son entrée en lice contre Peterson en deux sets. Cependant je ne pense pas qu’elle fera le poids contre Caroline Garcia qui pourrait s’imposer en moins de 21 jeux pour doubler la mise !

Pariez sur Kalinskaya – Garcia ici !