PRONOS PARIS RMC Le pari tennis de Christophe Paillet du 31 août – US Open

Mon pronostic : Fils bat Arnaldi en trois ou quatre manches (1.94)

Arthur Fils est certainement la plus belle chance française pour cet US Open. Le joueur d’à peine 19 ans sort d’un immense combat face à Griekspoor pour ce qui est sa première victoire en carrière dans un Grand Chelem. Le déclic vient donc peut-être d’avoir lieu et on l’espère. Ce deuxième tour est abordable. Matteo Arnaldi est un très bon joueur et c’est lui qui a remporté leur seule confrontation. C’était à Madrid, sur terre battue, la surface de prédilection de l’Italien. Il a profité de l’abandon de Kubler pour son entrée en lice. Je pense que, sur dur, Arthur Fils devrait avoir l’avantage. Je le vois même s’imposer plutôt facilement et je vous propose de parier sur une victoire du Français en trois ou quatre sets pour une cote de 1.94 !

