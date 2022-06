PRONOS PARIS RMC Le pari tennis de folie d'Eric Salliot du 19 juin - Finale ATP Halle

Mon pronostic : Hurkacz bat Medvedev (3.00)

Hubert Hurkacz m'impressionne à Halle. Le Polonais a réalisé une très belle semaine, avec un sang froid redoutable dans les tie break, éliminant notamment le dernier tenant du titre, Ugo Humbert, avant d'avoir les scalps de Felix Auger-Aliassime et surtout de Nick Kyrgios. Si je voyais l'Australien aller au bout de ce tournoi, il est tombé sur un os hier. Hurkacz a merveilleusement bien servi tout au long de ce duel, avec notamment vingt-sept aces au compteur ! Une performance énorme qui me rend optimiste pour sa cinquième finale sur le circuit alors qu'il a remporté les quatre précédentes. A l'inverse, les quatre dernières finales de Daniil Medvedev ont toutes été perdues. Si le Russe se montre très solide en Allemagne, il ne parvient plus à franchir cette dernière marche depuis plusieurs mois. Le mental pourrait donc bien jouer un rôle majeur aujourd'hui. Je vous propose ainsi de miser sur le succès de Hurkacz. Un pari qui vous permet de tripler la mise.



Pariez sur Medvedev - Hurkacz ici !