PRONOS PARIS RMC Le pari tennis de Yoann Guillet du 8 septembre 2022 - US Open WTA

Mon pronostic : Aryna Sabalenka bat Iga Swiatek (2,65)

Swiatek est favorite mais la numéro 1 mondiale n'est pas éblouissante ! Sur terre battue, il n'y pas de problème mais sur une surface dure, c'est plus compliqué. Elle marche à la confiance mais son match hier face à l'Americaine Jessica Pegula n'a pas dû la rassurer. Le niveau de jeu n'était pas vraiment à la hauteur d'un quart de finale de Grand Chelem et face à la Biélorusse, habituée aux demi-finales à l'US Open et à l'aise sur cette surface, elle risque d'avoir plus de difficultés. Sabalenka, depuis son énorme frayeur face à Kanepi, va beaucoup mieux. En terme de puissance, côté coup droit ou revers, elle n'a pas d'équivalence. Si elle arrive à prendre le premier set, elle est capable de renverser Swiatek. Je la vois gagner !

