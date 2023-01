PRONOS PARIS RMC Le pari tennis de Yohan Bredow du 19 janvier 2023 - Open d'Australie

Mon pronostic : Tiafoe bat Khachanov (1.90)

Après son US Open, Frances Tiafoe a changé de dimension ! Quand vous avez battu des gros, la confiance est à son paroxysme. Et c'est exactement ce qu'il se passe avec l'Américain. De l'autre côté, Karen Khachanov reste tout de même un adversaire dangereux, bien installé dans le top 20, mais à qui il manque toujours un petit truc pour aller au-dessus, et ce, depuis le début de sa carrière. Les deux ont eu deux tours de chauffe et là, ils rentrent dans le vif du sujet ! Je pense que le momentum joue en la faveur de Tiafoe qui va mieux savoir gérer ce genre de match. Je vais donc jouer la victoire de l'Américain face au Russe !

Pariez ici sur Khachanov - Tiafoe !