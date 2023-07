PRONOS PARIS RMC Le pari tennis du jour du 14 juillet - ATP Wimbledon

Notre pronostic : Djokovic bat Sinner en 4 ou 5 sets (2.05)

Personne ne résiste à Novak Djokovic ! Depuis le début de ce Wimbledon, le Serbe est tout simplement injouable. Cachin, Thompson, Wawrinka, Hurkacz et Rublev en ont fait les frais. Même si ces deux derniers ont réussi à lui prendre le premier set, le n°2 mondial a toujours réussi à retourner la situation d'une main de maître. En quête de son 24e Grand Chelem, Novak Djokovic écrase tout sur sa route et ne reculera devant rien. Face à lui, Jannick Sinner s'est qualifié pour la première fois de sa carrière en demi-finale d'un tournoi du Grand Chelem, mais en ayant un parcours relativement à sa portée. En effet, l'adversaire le plus haut classé qu'il a affronté est Quentin Halys, 79e du classement ATP. Lors des trois confrontations entre les deux joueurs, cela a toujours tourné à l'avantage du Serbe, y compris l'année dernière sur le gazon londonien, même si l'Italien lui avait posé des problèmes. S'il est bien physiquement, Sinner pourra également embêter Djokovic cette année, mais au final, le Serbe devrait pouvoir défendre son titre à Wimbledon dimanche !

