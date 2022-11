PRONOS PARIS RMC Le pari tennis du jour du 14 novembre - ATP Finals

Notre pronostic : Medvedev bat Rublev et au moins 20 jeux (1.90)

Duel 100% Russe aujourd'hui à suivre à 14h ! Medvedev et Rublev se retrouvent plus d'un an après leur dernière confrontation à Cincinnatti qui avait tourné à l'avantage du 7e mondial. Andrey Rublev l'avait emporté en trois manches après avoir perdu lors des cinq confrontations précédentes. Il a réussi à vaincre la malédiction alors qu'il n'avait pas glané le moindre set face à son grand ami avant ce succès. Daniil Medvedev aura donc envie de retrouver l'ascendant qu'il détenait. Il sait parfaitement comment jouer face à son compatriote. Cependant cela ne va pas être facile. Les deux hommes ont à peu près le même état de forme. Ils ont gagné un tournoi le mois dernier : Vienne pour Medvedev et Gijon pour Rublev. Tous les deux éliminés très tôt au Masters de Paris, ils auront de l'énergie à dépenser. Je miserais sur la victoire du mieux classé avec au moins 20 jeux dans rencontre pour une cote de 1.90 !

