PRONOS PARIS RMC Le pari tennis du jour du 2 juin – Roland Garros

Notre pronostic : Stefanos Tsitsipas bat Schwartzman en trois sets (1.72)

Après un premier tour compliqué face à Vesely, Stefanos Tsitsipas a déroulé contre Carballes Baena pour son deuxième match. Le Grec a très bien géré le tie-break de la seconde manche pour ne pas disputer une rencontre à rallonge. Le finaliste de l’édition 2021 et de l’Open d’Australie en janvier, a un boulevard jusqu’en quart de finale. Alors oui, Diego Schwartzman sort de deux belles victoires mais il en faudra plus pour retrouver de la confiance. L’Argentin est descendu à la 95e place mondiale. Cette saison il a disputé vingt-trois rencontres pour seulement sept victoires. C’est dire si la crise est réelle chez Schwartzman. Je pense qu’il va souffrir face à Tsitsipas et je parierais sur le succès en trois sets de ce dernier (1.72) !

Pariez sur Schwartzman – Tsitsipas ici !

Les autres options :

Djokovic bat Davidovich-Fokina en trois sets (1.70)

Khachanov bat Kokkinakis en trois manches (2.45)

Cote totale des trois paris du jour : 7.16