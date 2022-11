PRONOS PARIS RMC Le pari tennis du jour du 20 novembre – Finale Masters

Notre pronostic : Djokovic bat Ruud et au moins 21 jeux (2.00)

Pour la 8e fois de sa carrière ; Novak Djokovic va disputer la finale du Masters qu’il a remporté à cinq reprise (2008, 2012, 2013, 2014 et 2015). Le Serbe, s’il n’avait pas été interdit de compétition, aurait certainement terminé à la première place mondiale cette saison 2022. Il a été stratosphérique à chaque fois qu’il s’est aligné dans un tournoi pour quatre titres et trois finales en comptant celle-ci à Turin. Après son marathon face à Medvedev, le Serbe est parvenu à enchaîner contre Taylor Fritz (7-6, 7-6). Une rencontre très compliquée mais qu’il est allé chercher au mental pour s’éviter un nouveau match à rallonge. C’était plus facile pour Casper Ruud qui n’a pas tremblé une seconde face à Rublev avec un succès en deux manches (6-2, 6-4) en à peine plus d’une heure de jeu. Lui arrive frais mais il s’agit de sa première finale dans le tournoi des Maîtres. Avec son expérience je pense que Novak Djokovic va l’emporter même si je vois un beau duel. Je miserais donc sur un succès du Serbe avec au moins 21 jeux pour doubler la mise !

