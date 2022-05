PRONOS PARIS RMC Le pari tennis du jour du 24 mai – Roland Garros

Notre pronostic : Shapovalov bat Rune (1.78)

Ce duel fait partie des plus intéressants de ce premier tour Porte d’Auteuil. On connaît Denis Shapovalov. Le Canadien est capable de réaliser de belles choses mais il manque de régularité. La preuve à Rome où il a éliminé Nadal, certes diminué en raison de sa blessure au pied, avant de tomber contre Ruud en quart de finale. Il a enchaîné avec une défaite au premier tour face à Ivashka à Genève mais est donc arrivé tôt à Roland Garros pour se préparer. On en sait moins sur Rune. Le Danois est tout jeune (19 ans) et pointe à la 40e place mondiale. Il est en train de monter en puissance et joue très bien sur terre battue. Il a gagné le Challenger de San Remo puis a remporté l’ATP 250 de Munich en profitant de l’abandon de Van De ZandSchulp en finale. Rune a ensuite atteint le dernier carré à Lyon où il a pris un set à Norrie, le futur vainqueur. Shapovalov sait donc à quoi s’attendre. On pourrait voir un match à rallonge mais je pense que le Canadien devrait s’en sortir à l’expérience !

